Хабаровские поликлиники начали вакцинацию против клещевого энцефалита. Прививочная кампания для взрослого населения стартовала сегодня, 26 марта. Необходимые препараты все городские медучреждения получат в течение этой недели. Всего в Хабаровске планируют вакцинировать более 45 тысяч человек, из них свыше 25 тысяч — взрослые. Ставить прививки детям медики начали в середине марта. На данный момент вакцинировано почти 80 % подростков (более 15 тысяч человек). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Завершить кампанию планируют к 1 мая. По информации городского управления здравоохранения, в этом году весенней ревакцинации подлежат лица, которые были привиты двукратно (осенью 2016 года и весной 2017-го), горожане, которые поставили прививки в первый раз в прошлом году, и те, кто прививается регулярно 1 раз в 3 года. Иммунитет формируется в течение двух недель после вакцинации. Она проводится бесплатно. При обращении в поликлинику необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.