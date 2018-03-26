В Хабаровске открыта мемориальная доска Николаю Николаевичу Корниенко. Она установлена на фасаде здания колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания. Он проработал в этом учебном заведении 23 года. В митинге, посвященном открытию мемориальной доски, приняли участие друзья и знакомые, коллеги и несколько поколений учеников Николая Корниенко. «Николай Николаевич был очень грамотным и чутким руководителем. За время его работы и в непростые 90-е годы наше учебное заведение развивалось. У нас появилось 9 новых специальностей, а было всего шесть до прихода Николая Николаевича. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Он смог поднять спортивную и общественную жизнь нашего колледжа на новый уровень. Он был очень чутким и отзывчивым », — сказала заместитель директора Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания Лариса Вардугина. «Я знал Николая Николаевича Корниенко более 33 лет. Его активная позиция и трудолюбие вызывали уважение. Коллеги по работе считали его своим другом и товарищем. Он мог найти общий язык с любым человеком. Особый талант Николая Николаевича – создавать крепкие рабочие коллективы. В моей памяти он всегда останется человеком дела», — рассказал директор МБУ «Горзеленстрой» Хабаровска Георгий Лаптиев.

«С Николаем Николаевичем мы проработали в думе 8 лет. Он был душой коллектива. К нему всегда на прием приходили горожане, и он помогал решать их проблемы», — отметил председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков. Николай Корниенко был удостоен звания почётного работника среднего профессионального образования РФ, а также почётного строителя России. С 1986 по 2009 год он был директором Дальневосточного индустриально-экономического колледжа (ныне Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания). В 1996 году ему было присвоено звание лауреата премии имени Дьяченко, в 2004 году он был награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

С 2004 года он дважды избирался депутатом Хабаровской городской думы, работал председателем комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию. В 2015 году был избран на должность председателя Хабаровского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 25 марта Николаю Николаевичу исполнилось бы 70 лет.