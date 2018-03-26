«СКА-Нефтяник» во второй раз в своей истории стал чемпионом России по хоккею с мячом

В Хабаровске состоялся финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом. В решающем поединке «СКА-Нефтяник» одержал убедительную победу над красноярским «Енисеем» со счетом 8:1.

Таким образом, армейцы во второй раз в своей истории завоевали титул чемпионов России по хоккею с мячом. С победой команду поздравил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он поблагодарил игроков за самоотдачу в непростом хоккейном сезоне. Глава региона отметил, что чемпионат России 2017-2018 гг. подарил болельщикам настоящий праздник русского хоккея. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Отдав много сил сборной в чемпионате мира, наши игроки нашли в себе резервы, проявили силу духа и характер, здоровую спортивную злость и волю к победе. Достойно продолжили сезон, дошли до финала и победили! Мы также благодарим команду «Енисей» — одну из сильнейших в мире за достойную игру. И, конечно, поздравляем наших победителей — команду «СКА-Нефтянник» с победой! Вы – наша гордость, наш международный бренд», — сказал Вячеслав Шпорт.

Губернатор поблагодарил игроков, тренерский штаб, сотрудников клуба, болельщиков за успешный сезон. Глава региона подчеркнул, что победы «СКА-Нефтяника» — хороший подарок к 80-летнему юбилею Хабаровского края.

Напомним, что в прошлогоднем финале армейцы переиграли иркутскую «Байкал-Энергию», впервые в свой истории став чемпионами страны.