Вячеслав Шпорт поручил проверить системы противопожарной безопасности в торговых центрах и кинотеатрах

Сегодня на аппаратном совещании в Правительстве края Губернатор Вячеслав Шпорт дал ряд поручений по проверке мер противопожарной безопасности в местах массового скопления людей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Вчера в Кемерово в одном из торговых центров произошел крупный пожар. Погибло много людей, в том числе дети. Конечно, пока рано делать какие-то выводы по поводу причин трагедии. Это задача следствия. Тем не менее, поручаю проверить все места массового пребывания людей в крае. На этой неделе продолжаются школьные каникулы. Поэтому под особый контроль нужно взять места, которые посещают группы детей. В первую очередь — торговые центры, кинотеатры, дома культуры, спортивные сооружения», — отметил Губернатор.

Он подчеркнул, что специалистам необходимо проверить работу противопожарной сигнализации и состояние аварийных выходов. В случае необходимости – провести учения по эвакуации людей из зданий.

Вячеслав Шпорт от имени жителей Хабаровского края выразил глубокие соболезнования всем родным и близким погибших.

Отметим, что сейчас в Кемерово продолжается ликвидация последствий крупного пожара. По предварительным данным, погибло 37 человек, в том числе 9 детей, судьба еще десятков посетителей торгового центра по-прежнему остается неизвестной.