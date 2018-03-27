Ледовые заторы угрожают частному сектору Хабаровска подтоплением. Для предотвращения ситуации службы благоустройства проводят сезонные работы: проливают кипятком водопропускные трубы и расчищают ледовые заторы на реках. На балансе предприятия МУП «Дорожник» 79 объектов ливневой канализации. Основные силы брошены в Железнодорожный район: на его территории пять малых рек. Ведутся работы по углублению русел, откачке воды с участков, которые уже подтоплены, восстанавливается пропускная способность труб, уложенных под мостами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В зону частичного подтопления попали восемь земельных участков на улице Железнодорожной и в переулке Бородинском. В Краснофлотском районе (на его территории протекают речка Левая Берёзовая и ручей Безымянный) ситуация стабильная. «Весной большой наледи на реках не было. С помощью городских служб благоустройства мы своевременно делали промывку труб на тех улицах, где раньше возникали проблемы – это Заводская Падь, Тополиная, улица в районе речки Левой Берёзовой. Мы контролируем ситуацию, если будут заторы, примем меры», — рассказал начальник отдела благоустройства комитета администрации города по управлению Краснофлотским районом Сергей Дергачёв. Противопаводковые мероприятия в разных районах города будут проводиться до тех пор, пока снег полностью не растает, а малые реки и ручьи не очистятся ото льда.