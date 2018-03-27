На химическом предприятии в Хабаровске сегодня прозвучал сигнал тревоги. Он оказался учебным, электронный «набат» запустил вручную мастер ООО «Даль-ОХА»: чувствительность газоанализаторов и готовность предприятия к действиям при малейшем изменении состава воздуха была продемонстрирована депутатам городской думы и журналистам, прибывшим на производство с общественной инспекцией. (Стоит отметить, что тревожный сигнал мгновенно поступает не только на пульт завода, но и МЧС, ведь предприятие имеет третий класс опасности из пяти существующих). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Поводом для визита народных избранников и «акул пера» стали обращения жителей поселка имени Горького к городским властям и депутатам. В них они жалуются на неприятный запах и ухудшение самочувствия. Причину своих злоключений хабаровчане видят в деятельности ООО «Даль-ОХА». «Предприятие работает с 1998 года, и за это время претензий к работе завода не возникало», — ответственно заявляют его директор Борис Контуашвили и начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская.

Как рассказал директор, в ноябре прошлого года, когда от граждан начали поступать тревожные звонки, Роспотребнадзором были взяты пробы воздуха в санитарно-защитной зоне завода. По результатам проверки было зафиксировано превышение ПДК вредных веществ. С оценкой экспертов на «Даль-ОХА» не согласились и потребовали проведения повторных исследований независимыми лабораториями, которые не подтвердили наличия выбросов вредных веществ в атмосферу. Теперь выводы Роспотребнадзора предприятие оспаривает в судебном порядке.

По словам Бориса Контуашвили, санитарно-защитная зона предприятия, установленная в соответствии с санитарными нормами, составляет 300 метров. ООО «Даль ОХА» уже 10 лет регулярно мониторит качество атмосферного воздуха в ней. Замеры, проведенные Центром агрохимслужбы в марте 2018 года в 60, 100 и 300 метрах от завода, не выявили превышения в атмосферном воздухе характерных для производственной деятельности предприятия веществ (хлорида водорода, диоксидов азота и серы). Напротив, содержание хлорида водорода меньше предельно допустимой нормы более чем в 3 раза, а диоксида азота — в 10 раз. «С учетом жалоб граждан, мы в этом году уже трижды провели замеры. Ни в одном из них превышения ПДК вредных веществ отмечено не было», — подчеркнул он. Отметим, что ООО «Даль-ОХА» выпускает крайне важный для Хабаровска и всего Дальневосточного региона вид продукции: оксихлорид алюминия (ОХА).

С химического «конвейера» ежегодно сходит до трех тысяч тонн этого вещества. В условиях современной экологии без него невозможно добиться требуемого качества питьевой воды. К преимуществам реагента следует отнести высококачественную очистку воды от максимального количества загрязнителей уже на первоначальном этапе очистки, наличие противомикробных и бактерицидных свойств, отсутствие необходимости использовать дополнительные чистящие средства. Выраженное бактерицидное действие ОХА позволяет значительно снизить дозу первичного хлорирования воды и минимизировать токсичные хлорорганические соединения в очищенной воде.

Хабаровским оксихлоридом алюминия пользуются водоканалы Благовещенска, Уссурийска, Амурска, п. Большой камень, а также промышленные предприятия — например, теплоэнергостанции Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В производстве ОХА используются слабоконцентрированный раствор соляной кислоты (10-15%) и алюминиевая стружка. Не вдаваясь в технические подробности, заметим лишь, что технологическая схема позволяет избежать утечек соляной кислоты. Для контроля над выбросами в атмосферу на предприятии установлены газоанализаторы, аккредитованными лабораториями ведется постоянный контроль. Как промышленный объект, использующий соляную кислоту, ООО «Даль-ОХА» зарегистрирован и контролируется Ростехнадзором.

Итоги депутатского визита на завод подвел Андрей Ганус. «Производство важное, нужное, хоть и опасное. Но сегодня мы увидели, что все меры для безопасности людей и окружающей среды здесь принимаются. Неоднократные замеры, проведенные в этом году, показали, что качество воздуха на территории завода и в его близи соответствует нормам. Я лично в ходе сегодняшнего посещения предприятия ни в цехе, ни за его пределами никаких посторонних запахов не почувствовал. Хабаровская городская дума будет и дальше отслеживать эту ситуацию», — резюмировал депутат.