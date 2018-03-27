660 сезонных торговых объектов будут работать этим летом в Хабаровске. Такие цифры были озвучены по итогам открытого конкурса на право размещения нестационарных объектов торговли. «В этом году предпринимателям было предложено 745 мест, где можно установить лотки для продажи в розницу товаров, пользующихся спросом в теплое время года. Поступило более полутора тысяч заявок, причем, в отличие от прошлого года, наибольший интерес вызвали места для торговли овощами и фруктами. Конкурс на одно место составил от 6 до 10 заявок. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Чуть меньше желающих было на «квасные точки» — поступило 2-5 заявок», — рассказала начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания мэрии Лариса Колмыкова. «При этом 85 мест, предложенных администрацией города, по разным причинам оказались невостребованными – в основном это лотки для торговли мороженым и кукурузой», — отметила она. Большое разнообразие лакомств будет ждать отдыхающих вблизи городских прудов. Здесь торговцы предложат хабаровчанам выпечку, мороженое, напитки, фрукты в шоколаде, вареную кукурузу, сахарную вату, мини-шашлычки и множество других вкусностей.

В Центральном районе города будет выставлено около 274 торговых палаток, в Железнодорожном — 133, в Индустриальном — 136, в Кировском и Краснофлотском — 24 и 93 соответственно. При определении победителей конкурса на предоставление торгового места учитывались такие критерии, как наличие мест для хранения товара, оборудования и инвентаря, специальной одежды для персонала. Кроме этого, предприниматели, ставшие победителями, должны будут выполнить ряд требований: оформить документы на использование земельного участка под сезонный объект торговли, заключить договор по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории. Одна из рекомендаций бизнесменам – использование при оформлении торговых мест символики к 160-летию Хабаровска. Как сообщила Лариса Колмыкова, сезонная торговля стартует 1 мая и продлится до 31 октября 2018 года.