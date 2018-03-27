Хабаровск присоединится к Всемирному дню здоровья. Праздник отмечается 7 апреля, в день основания Всемирной организации здравоохранения. Профильное управление администрации города подготовило к этой дате ряд мероприятий. 30 марта в центре «Созвездие» для детей пройдет акция «День здоровья». В ней примут участие специали-сты Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также врачи-стоматологи и творческие коллективы города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Медики и психологи проведут для подростков лекции и игры. 5 апреля в 16 часов на площади города воинской славы состоится массовая зарядка, на неё приглашены все жи-ели краевого центра. 6 апреля в 15 часов на площадке перед Городским дворцом культуры – музыкальный флешмоб на тему борьбы с весенней депрессией. Участники также смогут проверить своё артериальное давление, измерить рост и вес. Закончится мероприятия концертом.