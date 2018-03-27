Более 35 млн рублей получили компании края на развитие инновационных разработок

Организации-участники инновационного территориального кластера авиа- и судостроения Хабаровского края подвели итоги работы за 2017 год и наметили планы на предстоящий период. Встреча представителей «якорных» предприятий, научных и образовательных учреждений, компаний малого и среднего бизнеса прошла под руководством первого заместителя Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрия Чайки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В прошлом году специализированная организация кластера АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям» провела 15 мероприятий, часть из них связаны с прохождением сертификации поставщиков в сфере авиа- и судостроения. Шесть инновационно-производственных компаний получили поддержку на сумму свыше 35 млн рублей.

К примеру, разработка человеко-машинного интерфейса TAU компании «Континент-ТАУ» вошла в реестр проектов Национальной технологической инициативы по направлению «NeuroNet» и получила 15 млн рублей на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Предприятие «ИНТИ» разработало промышленную технологию непрерывного литья плоских алюминиевых заготовок. Инновация поддержана Фондом «Сколково» грантом в размере 3 млн рублей. Проектом также заинтересовался китайский технопарк ENV.

В планах на этот год — активное привлечение научных и коммерческих компетенций в таких современных технологиях, как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, блокчейн. Приоритетным остается направление по привлечению инвестиций в инновационные стартапы. Помимо этого участниками собрания было предложено усилить взаимодействие с организациями региона, продвигающими новации в сфере развития беспилотной малой авиации, а также резидентами территорий опережающего социально-экономического развития.

«Нам необходимо двигаться в сторону усиления кооперации внутри кластера – включаться в проект Минпромторга РФ по созданию и развитию промышленных кластеров, привлекать новых участников, нацеленных на поставку комплектующих в интересах авиа- и судостроения региона», — отметил Юрий Чайка.

Также участники обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, разработки продуктов и услуг, нацеленных на потребительский рынок и выход на внешние рынки.

Напомним, что инновационный территориальный кластер авиа- и судостроения Хабаровского края создан в 2012 году. В его состав входят промышленные предприятия, инновационные компании, научные учреждения. Ключевые участники кластера — филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», АО «Гражданские самолеты Сухого», ПАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «Хабаровский судостроительный завод».