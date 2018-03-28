28 марта в России объявлено национальным днем траура в связи с трагедией в Кемерове

Сегодня в России объявлен общенациональный день траура в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в городе Кемерово. Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

28 марта на всей территории страны будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телеканалы отменят развлекательные мероприятия и передачи. Правительству совместно с региональными властями поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, большинство из них – дети. Госпитализированы 13 человек, есть информация о пропавших без вести.

Вчера в Хабаровске прошли акции памяти по погибшим при пожаре в городе Кемерово. Возле торгового центра «Южный парк» и кинотеатра «Гигант» собрались десятки неравнодушных людей. Они почтили память жертв минутой молчания, зажгли свечи, а также возложили цветы и детские игрушки к импровизированным мемориалам.