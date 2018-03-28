Бизнес-сообщество положительно оценило работу Правительства края по улучшению делового климата

В бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялась встреча представителей Правительства края и членов деловых объединений. В формате диалога стороны обсудили результаты деятельности органов исполнительной власти региона по улучшению инвестиционного и делового климата. На вопросы предпринимателей ответили первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв и первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На встрече отметили, что в прошлом году был принят ряд мер по реализации целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса. Предпринимателям предоставлена возможность зарезервировать счет через МФЦ. Сокращены сроки регистрации юридических лиц до 3 дней. Получение разрешения на строительство типового объекта и подключения к инженерным сетям составляет 90 дней. Причем эти и многие другие услуги можно получить в электронном виде через сайт услуги27.

Предприниматели отметили положительные результаты в этом направлении, сделали ряд предложений и замечаний. Например, бизнесмены сообщили о затруднениях в исполнении закона об использовании онлайн-касс в условиях нестабильного интернета в отдаленных районах края. Также было высказано мнение, что утверждать проекты НПА необходимо только после их обязательного рассмотрения на заседаниях Общественных советов.

«Уже пять лет в стране и крае реализуется институт оценки регулирующего воздействия. Этот инструмент позволяет бизнесу влиять на принимаемые краевыми и муниципальными органами власти нормативно-правовые акты. Предприниматели могут участвовать в публичных консультациях. Каждое мнение обязательно учитывается», — подчеркнул Юрий Чайка.

В свою очередь, Василий Шихалёв отметил, что краевые власти открыты к диалогу. В регионе существует ряд эффективных механизмов взаимодействия для решения различных вопросов. Так, детально прорабатывается каждое обращение потенциального инвестора, особое внимание уделяется сопровождению проектов.