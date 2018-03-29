Еще шесть ледовых переправ закрыты в крае

В Хабаровском крае продолжают закрываться ледовые переправы. На этой неделе прекратилась эксплуатация зимников в районе им. Лазо и им. Полины Осипенко. Так, перестали действовать два проезда через реку Катэн в Катэнском лесничестве, еще два — через реку Матай в Лазовском лесничестве и через реку Сукпай. Также закрылась социально-значимая переправа через реку Нимелен. Она соединяла село им. Полины Осипенко и национальное село Владимировка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На следующей неделе ожидается, что прекратится эксплуатация нескольких социально-значимых ледовых переправ в Ульчском районе. Соответствующая заявка на освидетельствование зимних дорог поступила в ГУ МЧС края.

В настоящее время в разных районах региона продолжает действовать 21 переправа: в Верхнебуреинском (1), имени Лазо (2), Николаевском (2), Охотском (4), имени Полины Осипенко (4), Тугуро-Чумиканском (1), Ульчском (6), Комсомольском (1).

Спасатели напоминают жителям края, что в период потепления необходимо пересекать реки только в санкционированных местах. При возникновении опасных ситуаций на льду следует немедленно сообщать в единую службу спасения по номеру «112».