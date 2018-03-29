Вячеслав Шпорт поручил расширить краевую программу поддержки коренных малочисленных народов

Губернатор Хабаровского края побывал с рабочей поездкой в Охотском районе. Глава региона пообщался с несколькими семьями оленеводов, которые расположились на временной стоянке недалеко от села Арка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Вячеслав Шпорт и представители коренных малочисленных народов обсудили самый широкий круг вопросов – от улучшения бытовых условий до создания потребительских кооперативов и получения господдержки на развитие оленеводства.

Сегодня в Охотском районе содержится самое крупное в Хабаровском крае стадо северных оленей. Поголовье оценивается в почти 4 тысячи особей. В этому году на треть увеличена финансовая поддержка северного оленеводства из регионального бюджета — предусмотрены субсидии в размере 2 млн. рублей. Ставка субсидии — до 7 тысяч рублей на 1 голову северного оленя. Это позволяет оленеводческим хозяйствам направлять средства не только на содержание животных, но и на воспроизводство стада. Многие общины заявляются на субсидию, получают средства, но в итоге не могут за них отчитаться.

«Нам надо сделать более удобный механизм отчетности, уменьшить количество бумаг. Необходимо, чтобы этими вопросами занимался бы, например, представитель общины в райцентре – Охотске, а на обычных оленеводах не лежала эта бюрократическая нагрузка. Пока же получается, что финансирование, которое выделяются, осваиваются только частично. Все необходимые средства в крае есть, и если надо, мы можем увеличить поддержку», — подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.

Оленеводы также попросили главу региона улучшить ветеринарное обслуживание стада. Пока специалисты приезжают нерегулярно, это связано в том числе и с высокой стоимостью полетов на вертолете. Вячеслав Шпорт поручил составить согласованный график посещения стоянок оленеводов ветеринарными бригадами. Другая существенная проблема — нерегулируемое количество волков, по вине которых ежегодно сокращается в среднем до 17 % общего поголовья северных оленей. По поручению главы региона краевое минприроды разработает комплекс мер по защите поголовья от хищных животных.

В ходе встречи оленеводы также попросили Вячеслава Шпорта помочь с приобретением современных раций. Это основное средство связи между кочующими бригадами оленеводов. Вячеслав Шпорт пообещал, что все необходимое будет приобретено при поддержке краевых властей.

После встречи с семьями оленеводов глава региона отправился в Охотск, где провел совещание с районными властями и общественностью. На встрече шла речь о повышении транспортной доступности, расширении линейки субсидируемых продуктов питания и тд. В частности, было отмечено, что с 2019 года в аэропорту Охотска начнется масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы. Средства на это запланированы в федеральном бюджете. Кроме того, Вячеслав Шпорт по просьбе районных властей поручил рассмотреть вопрос по созданию среднего специального учебного заведения в Охотске. Это позволит местной молодежи получать образование в районе, не выезжая в крупные города. Также Вячеслав Шпорт поручил пересмотреть краевую программу поддержки коренных малочисленных народов Севера.

«Мы сегодня много общались с оленеводами, вопросы у них по сути те же, что и у других представителей коренных народов. Я уверен, что пришло время модернизировать и расширить нашу краевую программу поддержки. Нужно включать туда тему субсидирования доставки продуктов, вопросы строительства жилья. Поручаю в ближайшее время предоставить предложения по повышению эффективности данной программы», — подчеркнул Губернатор края.