Собственники хабаровских бараков оценивают свои квадратные метры на уровне элитного жилья. Инвесторам приходится по несколько лет уговаривать жителей ветхих домов снизить цену. Не добившись от них согласия, застройщики просто вынуждены менять проекты. Такая ситуация произошла в районе пересечения улицы Комсомольской и Уссурийского бульвара, где строительная компания планировала возвести высотку на 400 квартир, для этого необходимо было снести 9 деревянных бараков. «Мы расселили 8 домов, которые были практически в аварийном состоянии, 34 семьям предоставили новые благоустроенные квартиры», — рассказал Денис Грось, представитель ООО «Рациополис». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Однако жители одного барака по улице Комсомольской, 53б (в нем проживает 2 семьи) запросили за свои «квадраты» более 70 миллионов рублей. Полтора года переговоров не принесли результатов, застройщику пришлось изменить проект будущей высотки – вместо одного дома возвести два, уменьшив количество квартир. При этом жители барака остались при своем – и без денег, и без благоустроенных квартир. «При любом расселении находятся собственники, которые выставляют на свои квартиры цены, в 10 раз превышающие рыночные.

Этот вопрос необходимо решить на законодательном уровне, иначе ситуация будет постоянно заходить в тупик. Такие примеры в Хабаровске уже есть: на улицах Флегонтова, Вахова между высоток проглядывают убогие хибары», — добавил Грось. В настоящее время законопроект об оценке имущества собственников независимыми экспертами находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ. Всего в Хабаровске 757 многоквартирных домов с большим процентом износа, но их расселение возможно только при финансовой поддержке из федерального и краевого бюджетов.

Для решения проблемы на городском уровне 256 барков включены в муниципальную адресную программу по сносу и расселению многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий. Как заявил начальник отдела развития территорий и торгов городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Иван Стицкий, за период действия программы с 2012 года из ветхих домов в благоустроенные квартиры переехали 279 семей: «Расселение идет очень низкими темпами, так как привлекаются средства только частных инвесторов».

Для того чтобы изменить ситуацию, городская дума обратилась в краевой парламент с инициативой: предоставлять инвесторам земельные участки под строительство высотных домов для переселения жителей аварийного жилья без аукционов. Такая практика уже существует в нескольких регионах нашей страны. «Принятие данного законопроекта существенно ускорит расселение собственников из ветхого жилья, а также сэкономит массу сил и денег для застройщиков», — отметил Стицкий. Законопроект сейчас находится на доработке. Для его оперативного принятия, чтобы ускорить процесс расселения людей из ветхого фонда, необходима и поддержка общественности. Если закон ближайшее время будет принят, то количество бараков и хибар, по словам специалистов, на территории города заметно поубавится.