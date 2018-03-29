Хабаровску требуются матросы-спасатели. Этим летом на городских пляжах будут работать 4 поста: на территории центральной набережной, базы отдыха «Дельфин», в районах заводов «Амуркабель» и «Дальдизель». Вести дежурство на постах будут 16 спасателей, их вакансии пока свободны. «Людей мы набираем уже сейчас. Они должны пройти обучение, инструктажи. Мы их подготовим и официально оформим в штат», — рассказал начальник отдела МКУ «Центр проведения спасательных работ Хабаровска Алексей Шабловский. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Боевое дежурство» матросов-спасателей начнется 15 мая и продлится до 31 августа. Все это время они будут следить за порядком на пляжных зонах, проводить профилактические беседы с отдыхающими, если потребуется, спасать утопающих и оказывать им первую помощь. По итогам прошлого года, матросы-спасатели пришли на выручку 16 горожанам. «Один из них был иностранец. Он приехал в Хабаровск на подработку, во время отдыха захотел искупаться и не справился с течением. На помощь пришли наши ребята. Также в прошлом году течением унесло двоих детей.

Матросы-спасатели уже на лодке отправились «прочесывать» прибрежную зону и нашли «потеряшек». Во время дежурств пришлось оказывать и первую помощь, за ней обратились 27 человек. Мы считаем, что специалисты отработали весь сезон эффективно», — отметил Алексей Шабловский. Матросам-спасателям предоставляется полный социальный пакет. График работы – 2/2. Зарплата от 18 до 20 тысяч рублей. За подробной информацией обращаться по адресу: ул. Калинина, 63, МКУ «Центр проведения спасательных работ». Телефон 30-64-17.