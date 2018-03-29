На конференции демографического развития Дальнего Востока обсудят стимулирование рождаемости

В рамках IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» обсудят основные аспекты, способствующие повышению уровня рождаемости. Панельная дискуссия позволит обозначить федеральному центру геополитические и экономические задачи, требующие обеспечить динамичный рост показателей рождаемости, без которых любые социально-экономические преобразования Дальнего Востока будут малоэффективными.

Ольга Пономарева, эксперт комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей расскажет о наиболее важных составляющих, влияющих на рождаемость в регионе и стране в целом.

По данным Росстата, на январь 2018 года в целом по Дальнему Востоку обеспечивается естественный прирост населения. Так, показатель смертности сократился почти на 200 человек по сравнению с предыдущим годом.

«Мы уже видим положительную динамику и нам нужно общими усилиями ее развивать. Мне хотелось бы поговорить о наболевшем, о том, что действительно требует решения. Например, сделать более доступной информацию о получении и применении материнского капитала, предусмотреть более гибкие и релевантные современным тарифам меры поддержки многодетным семьям в виде компенсационных выплат, льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, увеличить единовременные денежные выплаты – все эти вопросы на слуху, но пока еще решение этих проблем не тиражируется», — отметила эксперт.

Почти во всех регионах Дальнего Востока уже действуют успешные меры, направленные на увеличение рождаемости и сохранение человеческого капитала.

Отдельно можно отметить Правительство Хабаровского края, которое подготовило привлекательные условия для приобретения жителями края доступного по стоимости жилья, посредством реализации на территории края федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы и государственной программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», в рамках которых реализуются мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. Участвующим в программах молодым семьям, имеющим детей, предоставляется социальная выплата для строительства (приобретения) жилого помещения на территории края, в том числе индивидуального жилого дома, в размере от 35% до 40% от расчетной стоимости жилья (в зависимости от мероприятия).

В Магадане действует начинающий перспективный проект — «Детские сады – детям», который призван не только обеспечить потребности количества и доступности дошкольных образовательных учреждений и создания дополнительных рабочих мест в сфере дошкольного образования, но продолжит мониторинг состояния дошкольного образования в Магадане.

«Важно, что Конференция представит возможность властям регионов детально рассмотреть эффективные практики и взять их на вооружение», — заключила Ольга Пономарева.

Напомним, IV Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» состоится 3-4 апреля 2018 г в г. Южно-Сахалинске. Организаторами конференции выступают Минвостокразвития России, Правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.