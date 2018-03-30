До старта двухмесячника по санитарной уборке Хабаровска осталось два дня. Наводить блеск и лоск после долгой зимы город начнет с 1 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов. «Уже утвержден план работ, в котором предусмотрены задачи для всех муниципальных структурных подразделений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

После продолжительной зимы город нуждается в масштабной очистке. Надеюсь, что, как и в прошлые годы, хабаровчане тоже не останутся равнодушными и поддержат наше стремление обеспечить дальневосточной столице чистоту и порядок. Жителей города мы приглашаем поучаствовать в субботниках, которые пройдут 21 апреля и 19 мая», — сказал он. За время двухмесячника службам благоустройства предстоит проделать огромный объем работ – пройти ямочным ремонтом около 30 тысяч квадратных метров дорог во всех районах краевого центра, привести в порядок сети ливневой канализации, очистить краевой центр от мусора, скопившегося за зиму, благоустроить территории и высадить новые деревья (силами «Горзеленстроя» и районных администраций будет высажено почти 900 молодых деревьев).

Под генеральную уборку попадут и бесхозные территории, а также полосы отвода железной дороги, участки гаражно-строительных кооперативов. МУП «Горсвет» очистит свои объекты от незаконных рекламных листовок и покрасит световые опоры. «Многие работы будут вестись в круглосуточном режиме», — подчеркнул Сергей Чернышов. Большой фронт работ предстоит и управляющим компаниям: они займутся приведением в порядок фасадов и цоколей зданий, ремонтом детских и спортивных площадок. Точнее – уже занялись: «А зачем ждать: снег уже сошел, и нам нужно как можно скорее очистить придомовые территории от мусора, который накопился за зиму.

Попутно ведем активный ремонт контейнерных площадок – на одних меняем ограждение, на других – завариваем прохудившиеся мусорные баки. Расчищаем подвалы и чердачные помещения, со дня на день готовимся начать ремонт кровель и фасадов», — рассказал исполнительный директор управляющей компании «ДВСРК — Горький» Алексей Рыбников. Ветоши, масла, полироли и крепкого словца не жалеют для своих «железных коней» работники предприятий благоустройства: водители и механики готовят к весенне-летним работам парк уборочной техники.

Смотр-парад своей железной «коннице» устроил сегодня директор МУП «Южное» Александр Жадик. Увиденным остался доволен: к подготовке техники коллектив подошел ответственно, ведь предприятие обслуживает самую большую территорию Хабаровска – Центральный и Индустриальный районы. «К двухмесячнику полностью готовы. Наша наипервейшая задача сейчас — убрать с городских улиц песок, которым мы посыпали трассы всю зиму: для этого уже сформированы комплексные бригады. В этом году мы специально обновили парк пылесосной техники – чтобы город встретил своё 160-летие чистым и красивым: приобрели два пылесоса на базе грузовиков «МАЗ» и два – на базе «Исудзу». Всего же работать на уборке города будет 6 пылесосов, 10 поливомоечных машин, 2 кёрхера и 4 самосвала», — рассказал Жадик. Завершится хабаровский «двухмесячник чистоты» в конце мая.