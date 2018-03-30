Сетедержатели готовятся к ремонтной компании. Результаты работы городского хозяйства в зимний период 2017-2018 гг. и задачи на предстоящий сезон стали темой для обсуждения на заседании коллегии при мэре города. Свыше 50 миллионов рублей израсходовано в прошлом году на подготовку социальных объектов к зиме. Уже практически в минувшем отопительном сезоне серьезных аварий на сетях зарегистрировано не было. Сейчас до окончания отопительного сезона остался ровно месяц, а ресурсоснабжающие организации города уже «сверстали» планы на лето. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Им предстоит восстановить более 10 километров магистрального трубопровода и, примерно, столько же внутриквартальных сетей. Менять ржавые трубы на новые, с увеличением диаметра, рабочие будут практически в каждом районе города, но работы не станут помехой для дорожного движения: необходимости перекрытия улиц не возникнет. При подготовке города к зиме прибавится хлопот и у отрасли благоустройства. Основные работы развернутся на улицах Краснореченской, Тихоокеанской, Новой. На содержание и ремонт улично-дорожной сети планируется израсходовать 1,2 миллиарда рублей.

Придется поработать, засучив рукава, и жилищным организация. Им к отопительному сезону 2018-2019 гг. предстоит подготовить 4017 домов. За счет средств капитального ремонта планируется освоить 400 миллионов рублей, текущего – около 500 миллионов. Старт компании по подготовке города к зиме будет дан после завершения текущего отопительного сезона. Это произойдет, как только среднесуточные температуры воздуха будут не ниже +8°C и продержатся на этом уровне не менее пяти дней. Чаще всего это происходит в конце апреля – начале мая.