Хабаровчанам рассказали о возможностях электронных сервисов Росреестра. Кадастровая палата по Хабаровскому краю провела телефонную горячую линию на тему «Как просто и быстро получить информацию о своей недвижимости». Специалисты объяснили гражданам и юридическим лицам, как быстро, минуя визит в офис, в удобное для себя время получить информацию о своем объекте недвижимости, используя сервисы сайта Росреестра. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Звонивших в основном интересовал вопрос получения сведений о кадастровой стоимости своего объекта. Используя сервис «Cправочная информация по объектам недвижимости в режиме online», можно получить не только информацию о стоимости объекта, но и узнать его характеристики: кадастровый номер, площадь, адрес и т.д. При помощи ресурса «Личный кабинет правообладателя» можно получать извещения о любых «движениях» объекта недвижимости – смене собственника, изменении характеристик, ограничениях (обременениях) права, наложении (прекращении) ареста на имущество и других.

Необходимо лишь выбрать удобный способ получения оповещения: на электронную почту или в виде СМС-сообщений. Сотрудники Кадастровой палаты подробно объяснили, где и как зарегистрироваться в «Личном кабинете». Для входа в него необходимо иметь учетную запись на сайте госуслуг, получить ее можно, обратившись в любой офис многофункционального центра (МФЦ) Хабаровского края. «Личный кабинет», сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» размещены на сайте Росреестра – https://rosreestr.ru.