В Хабаровском крае началась подготовка к «северному завозу»

В Хабаровском крае приступили к накоплению энергоресурсов для северных районов. В этом году во время навигации доставят 19,4 тысяч тонн угля и более 23 тысяч тонн нефтепродуктов в Николаевский, Ульчский, Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Нанайский и им. Полины Осипенко районы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, на сегодняшний день для дизельных электростанций Николаевского, Ульчского районов, а также района имени Полины Осипенко отгружено 711,5 тонн топлива.

Также, для котельных района имени Полины Осипенко поставщик завез 886,4 тонн угля марки ГКО, что составляет 69 процентов от потребности района.

С 1 апреля планируется запустить поставки в пункты перевалки для последующей отправки морским транспортом в Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. В эти территории доставят более 3,6 тысяч тонн каменного угля.