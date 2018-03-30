Студенты Хабаровского края отправятся на Всероссийскую стройку «Мирный атом»

Студенческий строительный отряд им. Даниловского стал победителем конкурсного отбора Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». 13 бойцов из Тихоокеанского государственного университета представят Дальний Восток в Озерске. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в пресс-службе ТОГУ, для участия в «Мирном атоме» бойцам необходимо было пройти несколько этапов конкурса. По условиям отбора отряд должен иметь за плечами хотя бы один отработанный летний семестр, прислать портфолио с достижениями за предыдущие годы и снять видеоролик на заданную тему.

Ребята из Хабаровского края единственные с Дальнего Востока прошли отборочный этап. В город Озерск Челябинской области они отправятся в июне. Там будут трудиться разнорабочими на объектах капитального строительства ФГУП «Производственное объединение «Маяк» до середины сентября.

Всего «Мирный атом» этим летом соберет 36 строительных отрядов из 74 регионов России. Для сравнения, в прошлом году в Озерске работало 700 студентов из 27 субъектов страны.

Напомним, в Хабаровском крае многие годы действует студенческое отрядное движение. Ежегодно во время летнего трудового семестра в разных сферах деятельности трудятся сотни ребят. Так, по итогам 2017 года студентам были доступны 12 направлений. Наибольшей популярностью у молодых людей пользовались отряды «Проводник», «Вожатый», «Путина», «Строитель». Всего на предприятиях работали свыше 1600 человек.