В Хабаровске самая высокая цена на вербу

Сервис бесплатных объявлений Юла проанализировал стоимость вербы в крупных городах. В преддверии Вербного воскресенья количество поисковых запросов о покупке вербы за последние две недели на Юле увеличилось в 6 раз. Чаще всего вербу хабаровчане предлагают к продаже оптом, однако встречаются и объявления о розничной продаже. Кроме того, горожане выставляют на продажу на Юле декоративные венки из вербы, вербу ручной работы из бисера и даже вербу, вышитую на картине.

Сегодня средняя розничная стоимость пучка вербы в Хабаровске на Юле — 140 рублей (по стране — 52 рубля). Вербу оптом можно купить в городе в среднем за 345 рублей, что на 5% выше, чем в среднем по стране (326 рублей). Для сравнения, в Москве розничная стоимость вербы в 2 раза ниже и составляет в среднем 63 рубля, а оптовая — 471 рубль (на 27% выше).

Городом, где верба в розницу самая дорогая в стране, помимо Хабаровска, оказалась Тюмень. Один пучок на Юле в городе стоит в среднем 120 рублей. А самая дешевая розничная стоимость вербы в Волгограде и Липецке — 15 рублей.

Самая дорогая оптовая цена в Екатеринбурге — 527 рублей. Дешевле всего вербу оптом продают на Юле в Челябинске (194 рубля), Новосибирске (194 рубля) и Ростове-на-Дону (166 рублей).