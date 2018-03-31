В 2,6 раза выросло число бесконтактных платежей на Дальнем Востоке

Аналитики Яндекс.Денег выяснили, как дальневосточники платят с мобильных устройств бесконтактно. Учитывались платежи в Android-приложении Яндекс.Денег на основе технологии HCE, а также с карт сервиса через Apple Pay и Samsung Pay. Оказалось, что за год число бесконтактных платежей на Дальнем Востоке увеличилось в 2,6 раза. Самые популярные места, где люди платят бесконтактно, — супермаркеты, рестораны, аптеки и автозаправки.

Сильнее всего выросла популярность бесконтактных платежей через приложение Яндекс.Денег на базе HCE — их стало в 4,1 раза больше. Количество платежей через Apple Pay увеличилось в 2,5 раза, через Samsung Pay — в 1,2 раза.

Средний чек дальневосточников при бесконтактной оплате за год вырос с 430 до 610 рублей. Большинство таких платежей — 77% — не превышали 2000 рублей, 17% — составили от 2001 до 5000 рублей, 6% — более 5000 рублей.

Больше всего в среднем за раз люди платят через Apple Pay — 830 рублей (годом ранее — 550 рублей). Средний платёж через Samsung Pay составляет 740 рублей (390 рублей), через приложение Яндекс.Денег на базе HCE — 250 рублей (350 рублей).

С ростом популярности оплаты в одно касание увеличивается число виртуальных карт, выпущенных дальневосточниками. За год их стало в 2,5 раза больше. Сегодня на такие карты в регионе приходится более трети — 34% — бесконтактных платежей через сервис.

Яндекс.Деньги позволяют бесконтактно оплачивать товары и услуги через HCE, Apple Pay или Samsung Pay. Достаточно добавить виртуальную либо пластиковую карту Яндекс.Денег в приложение сервиса, Apple Wallet или Samsung Pay — и можно платить с мобильного устройства в одно касание. Через Apple Pay можно также погашать штрафы ГИБДД в iOS-приложении Яндекс.Штрафы. Компании могут настроить на своих сайтах приём платежей через Apple Pay с помощью Яндекс.Кассы — универсального платёжного решения Яндекс.Денег.

В исследовании учитывались платежи жителей Дальнего Востока с января по февраль 2018 года и за такой же период прошлого года.

Возможность бесконтактной оплаты появилась у россиян в октябре 2016 года, когда Apple Pay объявил о начале работы в РФ. По данным НАФИ, осенью того же года опыт бесконтактных платежей имели 5% россиян, а к весне 2017 года таких пользователей стало уже 8,6% (исследование Mediascope).