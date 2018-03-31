S7 Airlines открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам в города России из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока.

Льготные авиабилеты на рейсы S7 Airlines предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также на отдельных региональных направлениях.

Специальные тарифы доступны на рейсах S7 Airlines из Москвы в Калининград, Якутск, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Норильск, Мирный, Читу; из Новосибирска в Симферополь, Читу, Нерюнгри, Магадан, Мирный, Якутск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский; из Владивостока в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск; из Санкт-Петербурга в Калининград.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по льготным тарифам на рейсы, которые будут выполняться с 31 марта по 30 ноября 2018 года. Продажа доступна на сайте авиакомпании s7.ru и во всех офисах продаж. Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено.

Специальные тарифы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, а также для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет). Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему их лицу, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, а также инвалидам с детства второй или третьей группы любого возраста.

На рейсы во Владивосток из Новосибирска, Южно-Сахалинска и Иркутска тарифы предоставляются пассажирам в возрасте до 17 лет включительно на основании путевки в детский лагерь «Океан» и документа, удостоверяющего личность. Авиабилеты на основании путевки можно приобрести на рейсы, которые будут выполняться до 31 декабря 2018 года.

Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).

На рейсы Новосибирск – Нерюнгри с 1 июня по 30 ноября 2018 года.