Скрипаль из новизны

Везде должны работать профессионалы!

Часто так бывает, что все международные проблемы начинаются, а потом получают каждая своё дальнейшее неправильное, иногда странное развитие, подобно распространению вируса, везде, во все сферы человеческой жизнедеятельности, например, при неверном переводе из одного языка на другой или когда нет переводчика здесь и сейчас.

На границе СССР и Китая есть небольшой островок Даманский. В марте 1969 года там произошёл пограничный военный конфликт. Но его могло и не быть, если бы со стороны Советского Союза на месте событий был переводчик, человек, знающий китайский язык. Не оказалось. А изначально всё напоминало массовый вывод беженцев из Алеппо или Восточной Гуты. Только в отличие от Сирии, где всё было организовано и спланировано, тогда там, на границе действия советских войск можно сравнить с освобождением американскими военными от террористов Ракки и Мосула, где было уничтожено много гражданских жителей этих городов, до тла.

В тот день, 2 марта 1969 года в сторону границы СССР двинулись голодные китайцы, хотели кушать. Выяснить, куда идёт стотысячная толпа людей, не было возможности. Переводчик отсутствовал! Не было его!

Когда граждане Китая подошли близко к границе, сзади них китайские солдаты стали стрелять по своим гражданам в спину. Полетели пули. В свою очередь, среди молодых советских солдат оказались и такие, кто вместо того, чтобы сидеть в окопе, проявили интерес к массовому исходу людей, зеваки, и, как результат, получили шальные пули.

Кого убило, кого ранило, их сделали героями, их именами назвали школы, улицы, отряды и так далее, одним словом, произошла политическая идеологизация в духе Теории социального равенства, названной социализмом и коммунизмом.

Как итог, со слов тогда командира взвода системы «Град», экс-военного коменданта города Хабаровска, ныне полковника запаса, им от вышестоящего командования и поступила команда вести огонь на поражение. Всё сравняли с землёй, сожгли, и ни единой живой души.

А ведь могло всё быть так, как сегодня в Сирии: запустили голодных китайцев на свою территорию, накормили и отправили бы домой, в Китай.

После этого случая в СССР задумались об оружии, которое способно бороться с такими массовыми атаками, и не важно, вооружёнными солдатами или гражданскими массовыми исходами. И было создано вроде оружие массового поражения, где в основе химия, но изначально это не химическое оружие, но потом можно определить, что из не химического оружия как то получилось вдруг химическое. И назвали эту типа химическую штуку «Новизна».

Англичане перевели «НОВИЧЁК»!

Принцип действия системы «Новизна», и мне непонятно, почему об этом специалисты и политологи молчат, простой. В основе заложено использование кабов.

Для справки: КАБ-500, корректируемая авиационная бомба весом 500 килограммов (именно на 500 кг принята на вооружение в 1975 году).

Чтобы нанести такой удар, необходимо два каба и самолёт-носитель, бомбардировщик. Как раз тогда и шла активная работа над новым бомбардировщиком Су-24 (принят на вооружение в 1978 году). Вся особенность в том, что в каждый каб заливается разная химическая смесь, не менее 250 литров, иначе не сработает реакция. Отдельно каждый раствор угрозы не несёт. Ещё устанавливается специальный аэрозольный взрыватель-распылитель.

Представьте, в районе островка Новичёк авиационная разведка из числа боевых дронов заметила массовое движение танков и пехоты. В небо поднимается бомбардировщик с двумя кабами на борту и над местом скопления сил и средств вероятного противника сбрасывает эти две бомбы. При подлёте к земной поверхности, на высоте примерно сто метров срабатывает взрыватель, и только при подрыве, то есть воздействии высоких температур начинается химическая реакция, которая накрывает территорию площадью примерно в радиусе пяти километров. Образуется такой химический слой, купол парашюта, напоминающий слегка розовый цветок. Через пять минут никого в живых не будет. При наличии ОЗК (общевойсковой защитный комплект) если по нормативу за 4 минуты кто успеет одеть, останется в живых. Есть ещё и усыпляющий вариант. Температурная минимальная норма для начала химической аэрозольной реакции 200 градусов по шкале Цельсия, минимальное требуемое количество химических компонентов – 250 литров.

Всё просто и понятно. И чтобы так было, необходимо, чтобы свои обязанности выполняли настоящие профессионалы своего дела, а не политические горлопаны и непонятные глашатаи.

Про Скрипаля и его дочь. Их никто никаким газом не травил. Просто взяли и положили в больницу. К ним, в нарушение всех норм Международного права, никого не пустят. И будущее для них уже написали – их случайно убьют в больнице в аккурат перед началом, например чемпионата мира по футболу. Обвинят русский спецназ.

Запомните: болезни, полученные от применения против вас, даже случайно, любого оружия массового поражения (радиационное, химическое, биологическое, бактериологичксое) уже никогда не вылечить. Вы инвалид!

Вот и вся новизна про Скрипаля.

Давайте вспомним ещё раз о профессионалах своего дела и слова дедушки Ленина: «Учиться, учиться и ещё раз учиться!»

31 марта 2018 года.

Сергей Роща