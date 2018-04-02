Сильный снег и метель ожидается в северных районах региона

Ухудшение погодных условий прогнозируют синоптики в Хабаровском крае с 3 по 4 апреля. Сильный снег, метель и усиление ветра ожидаются в северных районах региона.

Как сообщили в комитете Правительства края по гражданской защите, 3 апреля под влияние циклона больше всего попадут Николаевский, Ульчский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский и им. Полины Осипенко районы. Вместе с тем прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с по долинам рек и до 22-27 м/с на побережье Охотского моря.

Небольшие осадки в виде мокрого снега также ожидаются в Вяземском, Бикинском, им. Лазо, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Советско-Гаванском и Ванинском районах. Полностью циклон покинет Хабаровский край после 5 апреля.

В ведомстве отметили, что в период ухудшения погодных условий возможен риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В связи с этим жителям края рекомендуется соблюдать необходимые меры предосторожности. Особенно внимательными в это время необходимо быть водителям и пешеходам, которым необходимо соблюдать правила дорожного движения. Также рекомендуется воздержаться от поездок и путешествий за пределы населенных пунктов, не выходить на лед.

«В ветреную погоду высок риск схода снега и наледи с крыш, поэтому постарайтесь не подходить вплотную к стенам зданий, обходите стороной сооружения с плохо зафиксированными элементами конструкций. Не оставляйте детей без присмотра», — подчеркнули в комитете.