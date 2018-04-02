Хабаровские водители могут двигаться по городским трассам на 14 км/ч быстрее обычного. Такой подарок сделали им городские дорожники в результате ремонтных работ, проведенных за 2017-й год на трассах краевой столицы. «Напомню, что Хабаровск, в числе 40 субъектов Российской Федерации, стал участником приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Не буду сейчас говорить о результатах, достигнутых нами в ходе его реализации в прошлом году, отмечу лишь, что, помимо снижения концентрации и количества ДТП на отдельных участках города, нам удалось добиться увеличения среднетехнической скорости движения транспортных потоков в городе с 32 до 46 км/ч. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Теперь водители передвигаются по краевому центру на 14 км/ч быстрее, чем обычно. И это не предел: думаю, после проведения работ по ремонту и реконструкции большого количества хабаровских трасс езда по дальневосточной столице станет еще более скоростной и комфортной», — рассказал начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо. Он отметил, что планы в 2018 году у дорожников грандиозные: предстоит провести ремонт 66 объектов (93 километра дорог), оснастить системами фотовидеофиксации 12 сложных перекрестков. «Уже идут конкурсные процедуры и аукционы на право выполнения этих работ.

Как только определимся с подрядчиками, сразу ознакомим хабаровчан с графиком работ. Заранее приносим горожанам извинения за неудобства, которые им причинят масштабные дорожные работы, но провести их без помех для уличного движения невозможно. И если в прошлом году у нас работала пятерка механизированных бригад (что вызывало недовольство водителей), то в году текущем мы выставляем их без малого дюжину со всевозможной тяжелой техникой.

Поэтому еще раз призываем всех пешеходов и автовладельцев запастись терпением. Надеемся на понимание и поддержку, ведь хорошие дороги Хабаровску очень нужны», — сказал Гроо. Те, чьи руки и техника будут непосредственно возрождать асфальтобетонное покрытие хабаровских трасс, уже во всеоружии и готовы заступить на трудовой пост. Как рассказал директор МУП «Дорожник» Павел Колтунов, уже практически приведены в порядок три установки для производства асфальтобетона, а закрома предприятия заполнены инертными материалами.

«Сделать это летом «с колес» невозможно: малейшее промедление в поставках отсева, щебня или песчано-гравийной смеси (ПГС) сразу приведет к катастрофическим простоям, чего при ремонте дорог допустить нельзя. Мы уже завезли около 10 тысяч кубометров щебня, 8 тысяч «кубов» отсева и 24 тысячи кубометров песка – почти все, что запланировано. Сам завод планируем запустить с 10-15 апреля: как только стартуют дорожно-ремонтные работы. За весь прошлый год мы выпустили 71 тысячу тонн асфальтобетонной смеси, а в этом ее потребуется гораздо больше, так как потребности, по сравнению с прошлогодними, выросли вдвое, но мы к этому готовы», — сказал Колтунов.