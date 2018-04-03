Сотрудники Дальневосточной авиабазы охраны лесов готовятся к пожароопасному сезону

Дальневосточная авиабаза охраны лесов начала подготовку к пожароопасному сезону этого года. В селе Нижнетамбовское в Комсомольском районе прошли тренировочные сборы парашютистов-пожарных. В течение недели «лесной спецназ» отрабатывал главные навыки — прыжки с самолета АН-2. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в управлении лесами Правительства Хабаровского края, спецподготовку в рамках учений прошли 28 пожарных-парашютистов из районов края. В целом в ходе тренировок сотрудники авиабазы совершили 362 прыжка. Выполнению практических заданий предшествовали ежедневные инструктажи и наземная подготовка, в ходе которых парашютистов обучали технике безопасности при выполнении прыжка, в частности выходу из самолета, работе в воздухе и правильному приземлению.

«Каждый год во время пожароопасного сезона на территории края в патрулирование лесных пожаров самолет выходит с парашютистами-пожарными на борту. Это работники эксклюзивной профессии, специалисты высшего первого класса. Чтобы получить такую квалификацию, нужно отработать не менее 3-х лет, потушить не менее 70 пожаров и иметь смежные специальности – вальщика леса и радиотелефониста. В реальности, если очаг возгорания будет обнаружен, лесные пожарные десантируются группами, каждая из которой за сутки может потушить несколько гектаров леса. Автономно в лесу они могут находиться месяц, как настоящий «лесной спецназ», — отметил начальник управления лесами Правительства Хабаровского края Сергей Андриенко.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день в готовность к пожароопасному сезону приведены все 17 авиаотделений Дальневосточной авиабазы охраны лесов. Пожарные парашютисты уверены, что справятся с поставленными задачами, несмотря на то, что в этом году в связи с ранней весной на территории края ожидается достаточно сложная пожароопасная обстановка.