Специальный «Дом переговоров» установят для участников выставки-ярмарки «Наш выбор 27»

В регионе продолжается подготовка ко второй выставке-ярмарке «Наш выбор 27». Мероприятие пройдет 10-11 июня на территории краевой набережной. Организационные вопросы обсудили представители общественного совета при комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В этом году для участников мероприятия установят «дом переговоров», где планируется заключение контрактов как между регионами и странами, так и между производителями и торговыми сетями. Из Москвы в Хабаровск специально доставят шатер размером 15 на 20 метров. В краевую столицу посылка прибудет в начале мая. Деловая площадка предусматривает три комнаты: зал для подписания договоров и контрактов, переговорная, а также зона для проведения круглых столов.

«Это будет единственная площадка такого формата в Российской Федерации. Деловая зона на выставке-ярмарке «Наш выбор 27» принципиально отличается от Восточного экономического форума. Хабаровск станет диалоговой площадкой, где эксперты обсудят законодательные инициативы, а важные решения будут доведены до политического руководства страны. В краевой столице соберутся представители регионов Дальнего Востока и Сибири. Деловая программа находится в стадии проработки, ждем предложений и от представителей общественного совета», — отметил председатель комитета Николай Крецу.

К участию приглашены не только предприятия, но и депутаты Госдумы и парламентарии из других регионов. Так, во время выставки-ярмарки состоится заседание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Как сообщил ее председатель Сергей Луговской, участники обсудят ключевые законодательные инициативы в сфере торговли, а также рассмотрят вопрос поддержки предприятий-экспортеров. В состав парламентской ассоциации входят депутаты из 11 субъектов, среди которых Приморский, Хабаровский, Камчатский, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, республика Бурятия и другие регионы.

Напомним, в прошлом году выставку-ярмарку посетило 110 тысяч человек. Местные производители продали товаров на 4,8 млн рублей, а рестораторам удалось заработать 1,5 млн рублей. В первый день мероприятия жителей угощали «амурской» ухой, было приготовлено 15 тысяч порций. Хабаровский край попал в книгу рекордов России в номинации «Самое массовое угощение ухой».