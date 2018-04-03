В Хабаровске зарегистрировано два случая укуса клещами. В дальневосточной столице проснулись опасные насекомые. Из зимней спячки мелких кровососов досрочно вывела ранняя оттепель. Как сообщила начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик, за прошедшую неделю за медицинской помощью из-за присасывания клещей уже обратились двое взрослых жителей Хабаровска. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Несколько тревожных сигналов об укусах поступило и от владельцев собак, выгуливающих своих питомцев на территории города. Наблюдения последних лет свидетельствуют о том, что хабаровские клещи выходят на охоту все раньше и раньше: если в прошлые годы пик их активности приходился на май-июнь, то теперь жертвой маленьких «вампиров» можно стать в конце марта – начале апреля. Как отметила Татьяна Скорик, Хабаровск готов оказать им сопротивление.

«Уже разработан и согласован со всеми профильными структурами план проведения акарицидной обработки (акарицидная обработка – комплекс мероприятий по уничтожению клещей), заключены договоры с подрядными организациями. Инсектицидами будет опрыскано 589 гектаров городских территорий. Наибольшую активность насекомые начинают проявлять с установлением стабильной температуры воздуха от +7 и выше. По прогнозам, ее можно ожидать у нас не ранее двадцатых чисел апреля.

В этот период противоклещевыми химикатами будут обработаны 148 объектов – бульвары, парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и образовательным учреждениям, летние детские оздоровительные центры», — сказала Татьяна Скорик и отметила, что, несмотря на обработку, хабаровчане также заботятся о безопасности своего здоровья и здоровья своих детей: ежегодно в городе прививки от клещевого энцефалита (тяжелейшего заболевания, грозящего летальным исходом) делают около 40 тысяч человек. И эта превентивная мера дает хороший результат: в прошлом году в Хабаровске не было зарегистрировано ни одного случая заболевания энцефалитом.