Нагрузка на станцию «Северная» возросла в несколько раз. С первых дней после объявления двухмесячника по санитарной очистке города к мусороперегрузочной стации вереницами потянулись грузовики. Если в обычные дни на предприятии разгружалось около 60 спецмашин, то сейчас в два раза больше. Однако самый пик работы на «Северной» начнется в дни субботников (21 апреля и 19 мая). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В это время весь собранный с хабаровских улиц мусор, как заявил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов, станция примет бесплатно: «Предприятия, которые будут задействованы на вывозе твердых бытовых отходов, получат специальные талоны, по ним они смогут загружаться на «Северной». Сейчас комитеты по управлению районами краевого центра готовят заявки о том, сколько в дни генеральной уборки планируется собрать и вывезти мусора. В прошлом году станция за два дня субботника приняла свыше 1600 тонн отходов, из муниципального бюджета на эти цели было выедено более четырех миллионов рублей.