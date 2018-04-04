Хабаровские промышленники ознакомились с южнокорейскими технологиями. Делегация администрации краевого центра и руководители производственных компаний вернулись из Пучона. Им удалось достичь различных договоренностей с промышленниками из города-побратима Хабаровска. В ходе визита были подписаны протоколы переговоров с крупными предприятиями производителями сельскохозяйственной техники, а также ряд частных соглашений о сотрудничестве. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Возглавил делегацию и.о. заместителя мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Владимир Ощановский, в состав группы вошли специалисты управлений международных связей, инвестиционного развития администрации города, главы компаний БТ «Машинери», «Континент Тау», «Баск пластик» и «Твой свет». Инициатором визита промышленников Хабаровска был мэр краевого центра Александр Соколов. Градоначальник побывал на выставке промышленных технологий в Пучоне в конце прошлого года. Увиденное его впечатлило.

Глава Хабаровска дал ряд поручений, после чего делегация от краевого центра посетила южнокорейский город-побратим. Цель для руководителей промышленных предприятий – ознакомиться с технологиями схожих производств, наладить связи с зарубежными партнерами. Специалисты муниципалитета занимались привлечением инвесторов в ТОСЭРы. Интерес проявили два крупных производителя мини-сельхозтехники – LS Mtron и Daedong. Малогабаритные тракторы, комбайны и другая подобная техника подходят для небольших фермерских хозяйств. Актуальной продукция южнокорейских фирм может стать для участников государственной программы «Дальневосточный гектар».

Люди, которые будут заниматься аграрной деятельностью на небольших участках земли, заинтересованы в приобретении компактной техники, нежели тяжелых тракторов. С представителями южнокорейских компаний был подписан протокол о переговорах. В этом году их ожидают с визитом в Хабаровск, чтобы ознакомиться с условиями открытия производств на территориях ТОСЭР, изучения рынка сбыта.

Договоренности о стажировке специалистов предприятия «Баск пластик» были достигнуты в ходе переговоров с представителями группы компаний «IL WOO». Фирма занимается высокоточной металлообработкой, производством пресс-форм для термопластавтоматов. Смежный с хабаровской организацией вид деятельности – отливка пластиковых изделий высшего класса. Этот опыт и технологии для краевого центра – передовые. Заинтересовались зарубежными технологиями не только члены делегации из Хабаровска. Так, специалисты компании «Fastech», которая работает в сфере высоких технологий, а её заводы производят электронику, автоматизированные системы, комплектующие для сотовых телефонов таких брендов, как «Samsung» и «Apple», обратили внимание на разработки хабаровчан из «Континент Тау».

Были достигнуты договоренности о сотрудничестве. Планируется, что хабаровские специалисты будут разрабатывать для южнокорейской компании программное обеспечение, которое «Fastech» будет использовать в своей деятельности и продвигать на мировом рынке. Кроме того, делегация из Хабаровска посетила корейский исследовательский центр световых технологий и «робопарк» Пучона.