Хабаровские управляющие компании осваивают изготовление детских игровых городков

Главная цель – снизить себестоимость конструкций, а также сроки их изготовления и монтажа. Есть и еще один бонус: простор для творчества – полет фантазии разработчиков ограничен только жесткими рамками требований безопасности, предусмотренных для такого рода конструкций. По словам директоров городских «управляек», доселе детские игровые городки и отдельные их составляющие (горки, качели, шведские стенки и т.п.) приходилось заказывать в западных регионах страны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Результат: дороговизна, транспортные расходы и месяцы ожидания поставок. Но когда у тебя в распоряжении есть сварочный аппарат, пиломатериалы и краски, а главное – несколько пар умелых рабочих рук, сотворить для детей островок уличных забав не составляет особого труда. Одна из жилищных организаций, работающая на территории Краснофлотского района, открыла такой цех.

Несколько детских игровых площадок во дворах района уже украшают городки от этих «самоделкиных» и заказы не перестают поступать: сейчас на стадии выполнения семь заявок – жильцы многоквартирных домов, проголосовавших за установку в своих дворах малых архитектурных форм, их очень ждут. Как рассказал начальник ремонтно-строительной службы управляющей компании Александр Санников, на изготовление одного такого среднестатистического развлекательного объекта (с лавкой, горкой, качелей, песочницей и конструкциями для лазания) уходит около трех недель и порядка 50 тысяч рублей. Если набор аттракционов включает в себя большое количество элементов, то сроки изготовления немного увеличиваются (цена, естественно, тоже). Гарантийный срок эксплуатации – один год, но, как показывает практика, служить маленьким хабаровчанам без проблем и ремонта такие городки могут гораздо дольше.

«Свой самый первый, тогда еще – экспериментальный городок мы поставили во дворе дома 16, по улице Стрельникова три года тому назад. До сих пор к нам оттуда не поступило ни одной жалобы на то, что раскрутился какой-нибудь болт, или треснула доска. И это при том, что дети играют в городке практически постоянно. А все потому, что наши конструкции соответствуют всем нормативам. Больше сварки и крепкие болты – залог успеха в таком деле», — сказал он.

Использовать возможность установить у себя детские городки от местных изготовителей планируют некоторые из претендентов на получение муниципального гранта на благоустройство дворовых территорий. Как рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Виталий Федоров, в администрацию Хабаровска уже поступило 78 заявок от горожан, желающих получить такую субсидию. Напомним, что конкурс по предоставлению жителям МКД муниципальных грантов стартовал 12 марта 2018 года. Победители смогут получить средства на благоустройство дворов, установку в них малых архитектурных форм, а также на приобретение и монтаж заглубленных мусорных контейнеров. На реализацию данной программы грантовой поддержки из городского бюджета выделено 36,5 миллиона рублей.

Денежные средства будут предоставляться на условиях софинансирования, при этом доля, выделяемая из муниципальной казны, не может превышать 67% от общей стоимости проекта. Максимальный размер гранта – один миллион рублей на благоустройство двора, 500 тысяч рублей – на установку малых архитектурных форм или заглубленного мусорного контейнера. «Мы продолжаем прием документов от претендентов и завершим его 15 апреля», — сказал Федоров.