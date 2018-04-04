В Родительский день для хабаровчан будет работать дополнительный транспорт. Решение принято мэрией краевого центра, чтобы горожане могли беспрепятственно посетить места захоронения своих близких, а также во избежание автомобильных пробок на дорогах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

17 апреля 2018 года с 10.00 до 19.00 будет организована работа 4 специальных автобусных и троллейбусных маршрутов по следующим сообщениям: «Южный микрорайон – Городское кладбище (центральный вход)»; «Комсомольская площадь – Троллейбусное депо»; «Судоверфь – Троллейбусное депо»; «Речной вокзал – Кладбище (район села Матвеевка)». Перевозить людей по этим маршрутам будут 36 единиц пассажирского транспорта. Охрану общественного порядка и беспрепятственный въезд-выезд автобусов и троллейбусов в местах высадки и посадки пассажиров обеспечат полицейские и сотрудники ГИБДД и УМВД. Информацию о работе общественного транспорта на специальных маршрутах можно уточнить у диспетчера МБУ «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр» по телефону 91-02-07.