В крае начинается продажа авиабилетов по специальному тарифу на местных авиалиниях

C 6 апреля в крае открывается продажа льготных авиабилетов на местные авиарейсы. По аналогии с федеральной программой, билеты с 50%-й скидкой могут приобрести молодые люди до 23 лет, граждане пенсионного возраста, а также инвалиды I группы и сопровождающие их лица. Льготный тариф действует с 1 мая по 30 сентября. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Воздушные перевозки пассажиров в рамках этой программы осуществляются по 9 краевым маршрутам: Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, Хабаровск – Охотск, Хабаровск – Советская Гавань, Хабаровск – Аян, Хабаровск – Нелькан, Хабаровск – Чумикан, Хабаровск – Херпучи, Николаевск-на-Амуре – Тугур – Чумикан – Удское, Николаевск-на-Амуре – Тугур – Чумикан – Тором – Чумикан – Удское и в обратном направлении.

«Благодаря краевой мере поддержки стоимость авиабилетов сохраняется на одном уровне в течение нескольких лет, а число граждан, желающих воспользоваться данной льготой, растет. В прошлом году льготой воспользовались 3743 пассажира, сумма субсидии из краевого бюджета составила почти 20 млн рублей», — отметил заместитель министра – начальник управления транспортной инфраструктуры краевого министерства промышленности и транспорта Артем Сердюков.

Напомним, данная мера поддержки действует с 2011 года в рамках государственной краевой программы «Развитие транспортной системы Хабаровского края». Региональная авиакомпания «Хабаровские авиалинии» осуществляет регулярные рейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Нелькан, Советскую Гавань, Аян, Чумикан, Херпучи. Авиакомпания «Восток» – полёты из Николаевска-на-Амуре в Тугур, Тором, Чумикан, Удское.

Новшеством этого года является увеличение «глубины» бронирования авиабилетов: на авиарейсы, выполняемые самолетами АН-24 и Л-410 взамен существовавших ранее 30 дней теперь билеты по краевой льготе можно забронировать за 60 дней. С 1 мая на Ан-24 и Ан-26 на Охотск — за 90 дней.