Вандалы испортили освещение парка имени Ю.А. Гагарина. Разбиты десятки наземных светильников, которые были вмонтированы в пешеходные тротуары. Как сообщили в МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» администрации Хабаровска, в парке за зиму хулиганы сломали 23 грунтовых светильника, повредили 16 тротуарных плит, в которые они были вмонтированы. Еще 36 фонарей, встроенных в пешеходные тротуары, приведены в негодность. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Очень жаль, что люди ломают то, что сделано для них. Сейчас мы решаем, что делать с поврежденными элементами. На наш взгляд, целесообразно заделать поврежденные места тротуарной плиткой, закрыв гнезда для светильников. Если мы отремонтируем освещение, то есть вероятность, что их снова разобьют», — сказал главный инженер МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Алексей Капитулин. Напомним, часть обновленного парка имени Ю.А. Гагарина была открыта для посетителей в сентябре 2016 года. Реконструкция обошлась муниципальному бюджету в 120 миллионов рублей. В настоящее время работы на этом объекте продолжаются.