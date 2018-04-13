90 КамАЗов смета вывезено с дорог краевого центра за минувшие две недели. Предприятия благоустройства в рамках двухмесячника наводят чистоту на улицах города. Как сообщили в профильном управлении, муниципальные предприятия практически собрали весь смет и мелкий мусор с городских дорог и магистралей. Рабочая «страда» в самом разгаре и для ремонтных бригад МУП «Дорожник» и «Дорремстрой». С помощью катков и асфальтоукладчиков специалисты латают ямы и выбоины на улицах Карла Маркса, Серышева, Юности, Королева, Джамбула. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Уже отремонтировано более 4850 квадратных метров дорожного полотна. Популярностью у служб благоустройства пользуется и технология «холодного асфальта». С его помощью в нормативное состояние приведены улицы Воронежская, Шелеста, Тихоокеанская, Джамбула, Санаторная, Индустриальная, Уссурийский и Амурский бульвары, Лазо, Некрасова. Небольшие прорехи в асфальте рабочие заделывают, используя комплексы «Роско». За минувшие две недели отремонтировано более 9,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

Под особым вниманием у служб благоустройства – очистка ливневых коллекторов. Коммуникации промыты на улицах Калгуева, Двойная, Деповской, Горького, Джамбула, Блюхера, в переулке Бородинском. Уже приведено в нормативное состояние около двухсот погонных метров водопропускных труб, установлено 35 решеток на ливневых колодцах в разных районах города.

От старых и больных деревьев, которые представляли угрозу, МБУ «Горзеленстрой» очистил улицы Краснореченскую, Фурманова, Репина и Карла Маркса. Вопрос проведения двухмесячника находится под жестким контролем исполняющего обязанности мэра города Сергея Кравчука. На аппаратном совещании он призвал директоров предприятия и организаций активнее подключаться к работам по очистке города от мусора. «Ни один субботник не обходится без муниципальных предприятий. Хотелось, чтобы наводить порядок вышли и коммерческие организации. Хабаровск – это наш общий дом», — отметил Сергей Кравчук. Этой весной в городе пройдет два субботника. Первая масштабная уборка назначена на 21 апреля.