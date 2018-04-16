Без выходных, по удлиненному графику работают дорожные службы города. Сегодня, 16 апреля, бригады рабочих с 8.30 до 20 часов латают ямы и рытвины на улицах Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Серышева, Джамбула. На ямочном ремонте задействовано 50 человек и 20 единиц техники. Основные работы сосредоточены в центре дальневосточной столицы для подготовки города к майским праздникам. До 25 апреля ремонтным бригадам необходимо закончить реставрацию запланированных участков и сдать их под нанесение разметки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Эта запись была опубликована 16.04.2018в 19:38. В рубриках: Общество.