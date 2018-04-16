Самые активные пользователи транспортных карт получат скидки. Систему бонусов для пассажиров-хабаровчан, использующих при оплате проезда электронные транспортные карты, браслеты и брелоки, разработали в городском управлении транспорта совместно с коммерческими перевозчиками. Как рассказал заведующий сектором городского профильного управления Владимир Карпочев, популярность электронных расчетов среди пассажиров набирает обороты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Новая система платежей была запущена с 25 декабря 2017 года, и на сегодняшний день хабаровчанами приобретено уже более 14 тысяч транспортных карт. Свой проезд горожане оплатили ими без малого 97 тысяч раз. «С 23 апреля в рамках работы автоматизированной электронной системы учета и оплаты проезда «Электронный проездной — Хабаровск» в общественном транспорте при оплате проезда по транспортной карте будут предоставляться скидки в зависимости от количества поездок. Система дисконтирования распространяется на все маршруты, подключенные к автоматизированной электронной системе платежей. Отмечу, что ежемесячно количество зарегистрированных поездок будет обнуляться, но набрать необходимое их количество для получения максимальной скидки вновь хабаровчанам, ежедневно пользующимся городских транспортом, не составит труда. Если вы, к примеру, совершаете по четыре поездки в день, то достигнуть дисконтного максимума сможете уже через 12 дней», — сообщил Карпочев.

Скидки будут предоставляться следующим образом:

Количество совершенных поездок Стоимость 1 поездки, руб. с 1 по 5 30 руб. с 5 по 10 27,3 руб. с 11 по 20 26,8 руб. с 21 по 30 26,2 руб. с 31 по 40 25,7 руб. с 41 по 50 25,1 руб. с 51 и все последующие 24,5 руб.

Напомним также, что с 6 апреля 2018 года организована реализация единой транспортной карты водителями и кондукторами автобусов, в которых осуществляется безналичная оплата проезда. Ознакомиться с видами карт, перечнем маршрутов, подключенных к системе «Электронный проездной – Хабаровск», узнать правила пополнения карт можно на сайте Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра — nic27.ru. Кроме того, приобрести единую транспортную карту можно в следующих пунктах продажи: гостиничный комплекс «Пять звезд» (ресепшен), ул. Суворова 8, тел.: 51-24-11, 51-28-96; гостиничный комплекс «Пять звезд» (ресепшен), ул. Воронежская, 19а, тел.: 47-94-88, 8-924-148-00-48; туристическая компания «Пять звезд», ул. Пушкина, 25, тел.: 31-66-81, 300-999; МБУ «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр», ул. Ким Ю Чена, 44, тел. 91-02-02. При покупке свыше 20 карт, брелоков или браслетов в межотраслевом навигационно-информационном центре специалисты доставят заказ в пределах городской черты бесплатно.