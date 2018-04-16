Мусорный террикон в Краснофлотском районе исчез с интерактивной карты свалок Общероссийского народного фронта. Работы по вывозу отходов с территории, прилегающей к домам по улице Трехгорной, 85, 87, были организованы в минувшие выходные. Местных жителей о том, что здесь пройдет «санитарное воскресенье», специалисты комитета по управлению Краснофлотским районом предупредили заранее. К работам были привлечены бульдозеры и самосвалы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Спецтехника в будни расписана по часам, поэтому мы ее привлекаем на выходные. Разбор свалок «удовольствие» не из дешевых, только работа бульдозера и самосвала бюджету обошлась в 70 тысяч рублей. У нас в Краснофлотском районе 29 домов без удобств, стихийные свалки ликвидированы возле 26 из них. Учитывая, что эту работу мы ведем с начала марта, вывезено уже 920 кубометров мусора», — сказала главный специалист отдела ЖКХ комитета по управлению Краснофлотским районом Зинаида Распопова. Разбирать мусорные барханы с помощью тяжелой техники пришлось и на улице Даниловского (конечная остановка автобусного маршрута №21).

Свалку на разворотной площадке устроили экипажи автобусов и владельцы гаражей, которые расположены по соседству. За несколько часов с территории было вывезено два самосвала отходов. «Мы убедительно просим жителей близлежащих домов, водителей автобусов не складировать здесь мусор, не бросать отходы. Это место – не свалка», — сказал главный специалист отдела благоустройства комитета по управлению Краснофлотским районом Валерий Сиберко.

Работы в рамках двухмесячника по санитарной очистке полным ходом идут во всех районах дальневосточной столицы. 21 апреля состоится общегородской субботник. Планируется, что в генеральной уборке участие примут свыше 30 тысяч хабаровчан. Добавим, что на интерактивной карте свалок Общероссийского народного фронта в прошлом году значилось семь мест большого скопления мусора на территории города. Еще семь добавлены уже в этом году. В рамках двухмесячника по санитарной очистке города пока только одна мусорная куча изменила систему координат, переехав на МПС «Северная».