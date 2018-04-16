Хабаровский краевой театр юного зрителя получил «Золотую маску»

15 апреля в Москве в Большом театре состоялась церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска» по итогам театрального сезона 2016-2017 годов. Специальная премия жюри вручена Хабаровскому театру юного зрителя «За тонкое и сценически выразительное прочтение повести Льва Толстого «Детство» средствами целостного актерского ансамбля». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Хабаровский краевой театр юного зрителя – единственный профессиональный театр в крае для детей и молодежи, который осуществляет большую воспитательную и просветительскую деятельность среди подрастающего поколения посредством театрального искусства. Коллектив театра активно гастролирует и участвует в фестивальных проектах.

Ранее за постановку спектакля «Детство» художественному руководителю Хабаровского театра юного зрителя и Хабаровского театра кукол было присвоено звание Лауреат премии Губернатора Хабаровского края в области театрального искусства в номинации «Лучшая режиссерская работа года».