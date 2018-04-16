Губернатор Вячеслав Шпорт и начальник ДВЖД Николай Маклыгин подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Правительстве края состоялась рабочая встреча Губернатора Вячеслава Шпорта с начальником Дальневосточной железной дороги Николаем Маклыгиным. Стороны обсудили итоги совместной работы за прошлый год и определили приоритетные задачи на предстоящий период. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Вячеслав Шпорт поблагодарил Николая Маклыгина за большой вклад, который вносит ДВЖД в экономику Хабаровского края. Дорога по-прежнему остается крупнейшим в регионе налогоплательщиком. В прошлом году в бюджет региона перечислено 6,2 млрд. рублей, что больше на 21 %, чем в 2016 году. В развитие железнодорожной инфраструктуры в крае вложено более 15 млрд рублей.

«Рост грузооборота, который отмечается на ДВЖД — это один из главных показателей того, что экономика края развивается. Для нас важно, что продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры, особенно в направлении портов Советская Гавань и Ванино. Сегодня это одна из основных точек роста Хабаровского края. Не менее важно и расширение возможностей БАМа и Транссиба. Такие задачи поставил Президент в своем Послании Федеральному Собранию», — отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

Николай Маклыгин отметил, что ДВЖД и Правительство края наладили эффективное сотрудничество по всем направлениям.

«У нас сложились конструктивное взаимодействие в сфере пригородных пассажирских перевозок. Край всегда выполняет свои обязательства по компенсации выпадающих доходов перевозчика. Вместе мы успешно выполняем задачи, обозначенные в долгосрочном плане развития Комсомольска-на-Амуре. В рамках этой программы было приобретено 10 вагонов для фирменного поезда «Юность». Мы продолжаем работать над модернизацией БАМа, с каждым годом объем перевозок по этой магистрали увеличивается», — отметил Николай Маклыгин.

В завершении встречи Вячеслав Шпорт и Николай Маклыгин подписали соглашение между Правительством края и ОАО «РЖД» о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2018 – 2020 годы. Такой документ подписывается каждые три года. Стороны договорились о взаимодействии в работе по обеспечению перевозок пассажиров и грузов, модернизации транспортной инфраструктуры, обновлению пассажирского подвижного состава и т.д.