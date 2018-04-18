Юрий Трутнев: Предприятия лесного комплекса Хабаровского края динамично реализуют новые проекты

Сегодня Заместитель Председателя Правительства РФ – Полномочный Представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в Хабаровске провел совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке.

Его участниками стали представители аппарата Полпреда Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития РФ, главы дальневосточных регионов, в том числе Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Открывая заседание Юрий Трутнев подчеркнул, что лесопромышленный комплекс Дальнего Востока развивается. Предприятия Хабаровского края динамично реализуют новые проекты. Так, запущены новые мощности компаний «Дальлеспром» и «Азия Лес», которые выпустили первую продукцию. Развивает свое производство и компания «Аркаим».

«Есть устойчивое движение вперед. Это главное. Для закрепления позитивной динамики я считаю достаточно важным решение Правительства РФ об увеличении экспортных пошлин на круглый лес. В 2019 году они вырастут с 25 до 40%, в 2021-ом – до 80%. Это станет важными стимулом для создания новых перерабатывающих производств внутри страны, увеличения мощностей действующих предприятий», — сказал Юрий Трутнев.

Вместе с тем, как подчеркнул вице-премьер Правительства РФ, ситуация в отрасли остается непростой. Доля лесного комплекса в экономике Дальнего Востока находится на уровне 1,5%. Это крайне низкий показатель, учитывая колоссальные объемы запасов леса, которые сосредоточены в регионе.

«Очевидно, что работу необходимо организовывать более эффективно. В первую очередь нужно обратить внимание на создание условий для инвесторов: строить лесовозные дороги, более тщательно работать с теми, кто намерен вкладывать средства в развитие экономики Дальнего Востока. С лесопользователями, которые неэффективно осваивают выделенные объемы, необходимо расторгать соглашения. Преимущество нужно отдавать тем, кто хочет и может работать. Таким предприятиями мы будем всячески помогать», — сказал Юрий Трутнев.