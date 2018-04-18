На поддержку фермеров в Хабаровском крае выделено более 90 млн рублей

В Хабаровском крае приступили к приему документов на получение грантов для малых хозяйств. Участие в конкурсе могут принять начинающие фермеры и животноводы. Всего на материальную поддержку аграриев будет выделено 90,2 млн рублей из средств федерального и краевого бюджетов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, в 2018 году на развитие начинающих фермеров предусмотрено 50,3 млн рублей, из них более 42 млн рублей – средства федерального бюджета. Максимальная сумма гранта на разведение крупного рогатого скота составит 3 млн рублей, для других направлений – до 1,5 млн рублей.

На поддержку семейных животноводческих ферм выделено около 40 млн рублей, что почти на 80 процентов больше по сравнению с 2017 годом. Из них 33,5 млн рублей составляют средства из федерального бюджета. Планируется, как и в прошлом году, поддержать два крестьянско-фермерских хозяйства. По конкурсу фермеры могут рассчитывать на грант до 30 млн рублей.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить подробный бизнес-план своего проекта. Прием заявок продлится до 15 мая. Подробную информацию можно получить в отделе работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса по телефону: 8 (4212), 32-89-29; 32-83-27.

Напомним, реализация мероприятий по поддержке фермерских хозяйств осуществляется в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы». Поддержке малых форм хозяйствования уделяется большое внимание по всей стране. По поручению Президента РФ разработаны соответствующие механизмы. Начиная с 2017 года, грантовая поддержка оказывается в рамках субсидии из федеральной казны региональным бюджетам.