Капсула с пятью рублями заложена в основание будущего торгово-развлекательного центра с аквапарком. В торжественной церемонии приняли участие инвесторы проекта, представители администрации Хабаровска и строительная компания, которая займётся возведением объекта. Рабочие зашли на участок на берегу Амура в прошлом году, первым делом подняли площадку, в расчетах был учтен уровень масштабного наводнения 2013 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Сейчас все работы по закладке фундамента закончены. В мае начнётся возведение каркаса торгово-развлекательного центра. «Есть традиция – закладывать пятачок в основание фундамента для получения прибыли, чтобы из него выросло денежное дерево, и вложенные средства оправдались и принесли прибыль инвесторам. А центр радовал бы хабаровчан», — отметил на церемонии технический заказчик компании ООО «Броско» Вадим Сухарев. Комплекс возводится только на деньги частных инвесторов. Сумма вложенных средств составляет более 6 миллиардов рублей. Подрядчиком в строительстве выступает турецкая компания с мировым именем, которая построила свыше 150 торговых центров в крупных городах России.

Безопасности объекта уделено особое внимание. Первоначальный проект развлекательного комплекса с аквапарком претерпел изменения. Для строительства инфраструктурных объектов – парковки, заездов на территорию — потребовался дополнительный участок. Администрация города выделила землю площадью 4,2 гектара. По словам инвесторов, в торгово-развлекательном центре будут работать рестораны, кинотеатры, магазины. В комплексе вместе с аквапарком разместится фитнес-центр, развлекательные зоны для детей и пляж. «Это единственный на Дальнем Востоке торгово-развлекательный центр такого размера, где люди смогут сделать не только покупки, но и хорошо отдохнуть. Мы приветствуем любые инвестиции.

Строительство означает создание новых рабочих мест, поступление налогов в бюджеты разных уровней», — сказал заместитель мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко. Проектом также предусмотрено строительство одного километра дороги-дублера возле торгово-развлекательного центра с аквапарком. Это позволит разгрузить транспортные потоки по улице Пионерской. Первую очередь комплекса строители сдадут в сентябре 2019 года. Как обещают инвесторы, аквапарк сможет принять первых посетителей в 2021 году.