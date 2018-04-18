Два кандидата в почетные граждане Хабаровска представлены на заседании коллегии при мэре города. В этом году на присвоение этого звания трудовые коллективы города выдвинули двух кандидатов. Один из них – Альбина Михайловна Коровина – председатель Хабаровского городского Союза женщин, председатель Совета политических партий и общественных организаций при мэре города. Её кандидатуру поддержали 9 организаций среди них «Хабаровский городской союз женщин», «Союз деловых женщин», НКО «Авторетро», общественная организация воинов-интернационалистов «Память», организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Альбина Коровина имеет множество наград и званий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, она лауреат премии имени Якова Дьяченко, имеет благодарности, почетные грамоты губернатора, Законодательной думы Хабаровского края, почетные знаки Хабаровской городской думы. В качестве заслуг отмечена ее активная гражданская позиция, многолетняя общественная работа, направленная на защиту женщин и детей, укрепление института семьи, развитие социальной и политической сферы города Хабаровска. Еще один претендент на почетный титул Александр Геннадьевич Петрынин – директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Хабаровский краевой центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Его выдвинули 11 коллективов, в их числе совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Хабаровской автодорожный техникум, коллектив средней школы №33, следственный изолятор №1, краевая ассоциация «Здоровье и семья», Центр патриотического воспитания молодежи, религиозная организация «Приход святого Александра Невского» и другие. Александр Петрынин имеет множество наград, отмечен званием «Заслуженный учитель Российской Федерации», значком «Отличник народного просвещения», имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, является лауреатом премии им. Я. Дьяченко.

Труд Александра Петрынина отмечен благодарностями и почетными грамотами Законодательной думы Хабаровского края, Министерства образования и науки РФ, администрации города Хабаровска, мэра, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и другие. В документах о заслугах – активная личная позиция, многолетняя общественная и трудовая деятельность, способствующая социальной реабилитации подростков с высокой степенью криминальности, защите их прав, духовному и нравственному оздоровлению и развитию общества, инновационному развитию системы образования. «Предложения, которые поступали от общественности, от организаций были объективными, комиссия рассмотрела их перед вынесением на обсуждение коллегии.

Никаких замечаний от членов комиссии не поступило», — отметила на коллегии и.о. заместителя мэра города по социальным вопросам Татьяна Скорик. На заседании коллегии принято решение представить документы по двум претендентам на рассмотрение Хабаровской городской думы. Далее – слово за депутатами, в мае им предстоит выбрать того, кто станет Почетным гражданином Хабаровска.