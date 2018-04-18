Делегация из китайского приграничного города Фуюань во главе с мэром Чжан Цзытуном посетила Хабаровск. В ходе визита соседи из КНР провели переговоры о предстоящей речной навигации с хабаровскими перевозчиками, а также обсудили основные направления взаимодействия с администрацией дальневосточной столицы. Напомним, соглашение о сотрудничестве между Хабаровском и Фуюанем в сфере культуры, спорта, торговли, образования было подписано 21 марта 2018 года.
В рамках договора планируется провести ставшие уже традиционными велогонку на китайской части Большого Уссурийского острова, парусную регату, первенство по спортивной ходьбе, конференцию педагогов и другие мероприятия. Также на встрече стороны обсудили вопрос развития туризма. Власти китайского города готовы увеличить туристический поток из КНР в Хабаровск, однако затруднения вызывает речной пункт пропуска, он не справляется с большим количеством иностранцев. В ходе переговоров был поднят и вопрос о перезахоронении 19 советских солдат, которые погибли во время Второй мировой войны, освобождая северо-восток Китая.
Как сообщил заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям Александр Александров, Центральный архив Российской Армии представил необходимые документы о погибших. Сейчас стоит задача либо перезахоронить останки воинов и воздвигнуть мемориальный комплекс, либо на уже установленном памятнике указать имена советских солдат. Для окончательного решения вопроса китайской стороне были переданы все архивные документы.
Эта запись была опубликована 18.04.2018в 20:09. В рубриках: Общество.
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