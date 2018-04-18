Озеленители Хабаровска начали комплектование цветочных конструкций. В этом году их установят в городе намного больше, чем в прошлом. О том, из чего будет «соткан» цветочный наряд, рассказал начальник МБУ Хабаровска «Горзеленстрой» Георгий Лаптиев. По его словам, цветы в текущем году будут радовать глаз горожан на улицах, площадях, бульварах, в парках и скверах. Сотни световых опор и километры оград обретут цветочное убранство. Первые конструкции горзеленстроевцы выставят в местах проведения торжеств уже к 9 мая. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«К массовой же высадке рассады и установке цветочных композиций мы приступим не ранее 20 мая – когда в город придет стабильно теплая погода», — сказал Лаптиев. Колеусы, тагетесы, петуньи всевозможных цветов и оттенков займут места в городских цветниках, кашпо и конструкциях ко Дню рождения Хабаровска, так что свое 160-летие дальневосточная столица встретит в разноцветном убранстве. «В общей сложности в этом году мы выставим в город более двух тысяч элементов вертикального озеленения (башни, шары, многоярусные вазоны, цветочные чаши, кашпо, балконницы и др.) – значительно больше, чем в прошлом году. Кстати, на улице Ленина (от Тургенева до Запарина) цветочные конструкции появятся впервые.

Год для Хабаровска юбилейный, мы разработали и новые проекты элементов вертикального озеленения: сейчас три таких конструкции в пути – их везут к нам из западных регионов России. Они весьма оригинальные, но детально описывать не стану: сюрприз. Мы планируем их разместить на Комсомольской площади и Уссурийском бульваре. Уверен, они сразу привлекут внимание горожан и гостей города своей красотой – таких у нас еще не было», — рассказал он. По словам Георгия Лаптиева, в общей сложности к высадке в грунт озеленители готовят 700 тысяч цветов.

Это будут хорошо зарекомендовавшие себя растения более 30 разновидностей: канны, колеусы (16 расцветок), бегонии, тагетесы, петуньи (дюжина разных оттенков), сальвия – все с длительным сроком цветения. «Хочу поделиться новостью: мы активно начали развивать еще одно направление в рамках оказания платных услуг населению. Специально для этого отстроили две новые теплицы, в которых подрастает рассада овощных и ягодных культур: три сорта клубники, прекрасно зарекомендовавших себя в дальневосточных условиях, баклажаны, перцы, томаты, капуста, а также масса цветов различных видов. Все это можно будет приобрести по вполне приемлемым ценам в торговых точках нашего предприятия», — поделился Георгий Лаптиев.