Резидент ТОР «Беринговский» запустил электротехническую лабораторию

ООО «Управляющая компания «Энергоэффект» будет осуществлять установку электрооборудования, а также контроль и обследование всей энергоснабжающей инфраструктуры Чукотского автономного округа. Проект реализован в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», объем инвестиционных вложений составил 550 тысяч рублей.

Следить за энергообеспечением и предоставлением потребителям качественной электроэнергии резиденту поможет приобретенное измерительное оборудование, которое способно отслеживать параметры устройств заземления, сопротивления изоляции, напряжения прикосновения и устройств защитного отключения.

«Прежде всего, это обеспечение безопасности путем определения состояния электрической проводки, состояния электрооборудования, предупреждение пожаров, поражения электрическим током, коротких замыканий и прочих ЧП, связанных с электричеством. – рассказывает генеральный директор ООО «УК «Энергоэффект» Сергей Малый. — Благодаря электротехнической лаборатории можно избежать таких проблем, как утечка тока, перебои электричества и воспламенение изоляционного покрытия кабелей, а также уменьшить электропотребление, а главное — сократить потери электроэнергии, улучшить работу электрооборудования».

Мероприятия, которые готовы проводить около двух десятков сотрудников ЭТЛ, необходимы и владельцам домов, квартир, и предприятиям. Сегодня на территории Чукотского автономного округа насчитывается порядка двух с половиной тысяч организаций, которые в перспективе могут стать клиентами электротехнической лаборатории. Принимая во внимание необходимость периодического обследования энергоснабжающей инфраструктуры и контроля безупречности её работы, резидент надеется на высокую востребованность предлагаемых услуг.

В дальнейшем резидент планирует получить свидетельство о регистрации в Ростехнадзоре и расширить деятельность за счет приобретения более габаритного оборудования и использования новых площадей в Анадырском районе ЧАО.

Напомним, 11 апреля в ходе отчета в Государственной Думе о работе Правительства РФ за последние шесть лет Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что в прошлом году впервые за четыре года рост инвестиций в основной капитал в регионе почти в четыре раза превысил общероссийские темпы. Дальний Восток, по итогам 2017 года, является лидером по росту прямых инвестиций в экономику округа. Макрорегион по итогам 2017 года показал рост инвестиций 17,1% — среднероссийский показатель равен 4,4%. При этом из 17% роста более 9% составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные.

«Индексы промышленного производства, сельского хозяйства, строительства на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране. Это отрадный факт. Это результат работы инвесторов в территориях опережающего развития, свободном порту Владивосток и таких инициатив, как программа «Дальневосточный гектар» или снижение энерготарифов для промышленности на Дальнем Востоке», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка ранее заявлял: «Со своей стороны мы создаем для бизнеса максимально благоприятные условия работы с проектами, чтобы новые предприятия открывались на Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира новая экономика, появлялись новые рабочие места для людей. Это магистральное направления развития Дальнего Востока».

По словам генерального директора АО «КРДВ» Дениса Тихонова, важна успешная реализация всех заявленных проектов, вне зависимости от сектора экономики, отраслевой принадлежности или же суммы инвестиций: «Любой резидент территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток вправе рассчитывать на равноценную поддержку и сопровождение со стороны Корпорации».

Территория опережающего развития «Беринговский» создана в 2015 году. На сегодняшний день в ТОР «Беринговский» предпринимательскую деятельность ведут 25 резидентов. Общий объем инвестиций в рамках подписанных с АО «КРДВ» соглашений составляет 15,4 млрд рублей с планами создать около 1 200 рабочих мест. Из них 12 инвесторов уже запустили проекты, фактически вложив в их реализацию около полутора миллиардов рублей и создав 378 рабочих мест.

В общей сложности до конца 2018 года на дальневосточных ТОР начнут действовать 52 новых предприятия, в дополнение к 44 инвестиционным проектам, ранее реализованным резидентами территорий опережающего развития.