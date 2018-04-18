Дальний Восток готовит Восточный музейный форум

В 2019 году при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока во Владивостоке пройдет Восточный музейный форум.

Организатором Восточного музейного форума выступает один из ведущих культурных центров Дальнего Востока – Приморский музей имени В.К. Арсеньева. Цель проекта – используя возможности музеев способствовать решению социальных, экономических, политических, этнических и экологических проблем регионов.

Мероприятие будет реализовано в рамках программы культурных мероприятий, направленных на продвижение и популяризацию Дальнего Востока, создающих предпосылки для «событийного» туризма.

Восточной музейный форум станет логичным продолжением Дальневосточной конференции региональных музеев, состоявшейся в 2017 году. Тогда во Владивосток приехали представители музеев и музейных организаций из 23 субъектов Российской Федерации – от Калининграда до Камчатки.

По завершению конференции Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что по важности и значению она должна стать основой для «Восточного музейного форума».

«Музейные выставки, экскурсии, образовательные программы помогают глубже понять российский Дальний Восток, осознать, какие процессы здесь происходили. Каким может стать наш регион в будущем. Важно, чтобы эта работа была выстроена современно, чтобы людям, которые приходят в музеи, было интересно, чтобы они хотели узнать даже больше, чем предлагают экспозиции. Все эти вопросы и находятся в центре внимания Первой Дальневосточной конференции региональных музеев. По сути, она является Восточным музейным форумом страны», — отмечал глава Минвостокразвития России.